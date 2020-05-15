Çağatay Ulusoy bomba diziyle geri dönüyor hayranlarına müjde!
Uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı’nda kameralara takıldı. Ayrıca Ulusoy'un, TRT'de ekranlara gelecek dizide yer alacağı öğrenildi.
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile bir süredir aşk yaşayan Duygu Sarışın, 2 ay aradan sonra ilk kez dışarı çıktığını belirterek “Diş hekimime gelmek zorundaydım” dedi. Sarışın, karantina günlerini nasıl geçirdiği sorusunu da “Kendi çapımda senaryo yazıyorum, küçük mozaikler yapıyorum” diye konuştu.
"Ailemi çok özledim": Bu süreçte ailesini çok özlediğini söyleyen Duygu Sarışın, “Annemle babama sarılmayı çok özledim. 7 aydır temas edemedim onlara” dedi.
"Çağatay mutfakta iyidir": Oyuncu, “Karantina günlerinde birçok kişi yemek yapmaya merak sardı. Çağatay Bey mutfakta nasıl?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “İyidir mutfakta. Ama çok özel sorular bunlar, konuşmayayım.”
"Çağatay Barbaros'ta yer alacak": Netflix'in ilk Türkiye ortak yapımı Hakan Muhafiz (The Protector) dizisinde rol alan Çağatay Ulusoy, İçerde dizisinden sonra televizyona dönmeye hazırlanıyor. Uzun zamandır masa başı çalışmaları devam eden büyük prodüksiyonlu bir dönem projesi olan Barbaros'ta rol almak için Es Film ile prensipte anlaşmaya vardı.