Çağatay Ulusoy asker tıraşı oldu son hali ortaya çıktı
Çağatay Ulusoy, askere gidiyor. Önümüzdeki hafta birliğine teslim olacak. Ulusoy'un son hali de ortaya çıktı.
Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisindeki fit görüntüsüyle herkesi kendisine hayran bıraktıran Çağatay Ulusoy'un geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan kilolu fotoğrafları herkesi şaşkınlığa uğratmış, hayranları Ulusoy'u topa tutmuştu. Son olarak Ulusoy, asker tıraşı oldu.
Yaklaşık 1 hafta sonra askere gidecek olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, asker tıraşı oldu. O kareleri sosyal medyaya da yansıdı.
Öte yandan bir süredir aldığı kilolarla gündeme gelen Ulusoy, askerlik öncesi epey zayıfladı. Yakışıklı oyuncu yeni haliyle sevenlerinden tam not aldı.
Peki, Çağatay Ulusoy kimdir?
Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990, İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. 2011 yılında yapılan Best Model yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim gördü ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı.