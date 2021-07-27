Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darp etti İşte o anların görüntüsü
Şarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı ve genç kadını sokak ortasında darp etti. O anların kamera kayıtları ortaya çıktı.
“Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısıyla bir döneme damgasını vuran genç şarkıcı Çağatay Akman, bu kez eski sevgilisinin kapısına dayanmasıyla gündemde yer alıyor. Genç şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. İkilinin arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve Akman, Uslu ile arkadaşını darp etti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Uslu’nun evinin önünde tam 30 dakika oturdu
Çağatay Akman, cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. Uslu’nun evinin önünde tam 30 dakika oturan Akman’ın tacizleri bitmek bilmeyince Öykü Uslu dışarı çıktı.
Eski kız arkadaşına sokak ortasında vurdu!
Sokak ortasında genç kıza vuran Akman, arkadaşına da saldırdı ve sokağı birbirine kattı.
Genç kadın polisten yardım istedi
Uslu ise polisi arayarak yardım istedi. Görevlilerin Karaköy Polis Merkezi'ne getirdiği şarkıcı, ifade verdi.