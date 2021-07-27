Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darp etti İşte o anların görüntüsü

“Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısıyla bir döneme damgasını vuran genç şarkıcı Çağatay Akman, bu kez eski sevgilisinin kapısına dayanmasıyla gündemde yer alıyor. Genç şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. İkilinin arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve Akman, Uslu ile arkadaşını darp etti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.