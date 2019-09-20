Çadırlar kamıştan elektrik rüzgar gülünden! Oğuz Boyu geleneğini yaşatıyorlar

Maçka ilçesine 9 kilometre uzaklıkta bin 200 rakımlı yerde bulunan kamp yeri zaman zaman inen sisle farklı bir doğa güzelliğine bürünürken tesise gelen müşteriler şu ana kadar böyle bir yerle karşılaşmadıklarını belirterek çevreye zarar vermeden yapılan evleri çok beğendiklerini söylediler. İşletme sahibi Kantarcı, Türk oba kültürünü yansıtan 24 çadır ile kurduğu kamp alanında, müşterilerine doğada, stresten uzak bir ortam sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Şunları kaydetti: