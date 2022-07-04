Çadır Kentten ilham aldı, oyuncak kiti tasarladı... MoMa'ya giren ilk Türk oldu!
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümü mezunu 31 yaşındaki Elif Atmaca tasarladığı oyuncaklarla çocukların hayatına dokunuyor. Atmaca üniversite bitirme projesinde dezavantajlı ailelerin çocukları için oyuncak kiti tasarladı. Tasarladığı ‘Toyi’ kitiyle çocuklar doğadaki, evdeki malzemeleri birleştirdiklerinde oyuncak yapabiliyorlar. Atmaca bu tasarımla New York’taki Modern Sanat Müzesi MoMA’nın mağazasında ürünü satılan ilk Türk tasarımcı oldu.
Henüz 31 yaşında olan Elif Atmaca genç yaşına rağmen 2017’de Üniversite bitirme projesi olarak tasarladığı oyuncakla çok sayıda başarıya imza atmış bir tasarımcı, girişimci ve iş kadını.
Üniversite hayatı boyunca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) gönüllülük yapan Atmaca dezavantajlı çocuklarla yaptığı çalışmaları tasarım tutkusuyla birleştirerek ‘Toyi’ isimli bir Oyuncak kiti tasarladı. Aslında bu tam olarak bir oyuncak değil. Çocukların doğada atık olarak gördüğü nesnelerin birer oyuncak olabileceğini onlara gösteren bir kit.
Bu kitle çocuklar çöpe gidecek bir pet şişeden, süt kutusundan ya da bir kozalaktan yaratıcı oyuncak üretebiliyor. 2020 yılında İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik İleri Aşama Ödülü’nü kazanan Atmaca New York’taki Modern Sanat Müzesi MoMA’nın mağazasında ürünleri satılan ilk Türk tasarımcı. Atmaca’nın tasarladığı kit 2021 yılında Türkiye’den ürün kategorisinde iF Design Award kazanan ilk oyuncak oldu.
Asker bir babanın kızı
Asker bir babanın kızı olan Atmaca’nın çocukluğu Urfa, Çankırı, Ankara, Ardahan gibi farklı yerlerde geçmiş. Henüz 10 yaşındayken Kocaeli’de 99 depremini yaşayan Atmaca’nın babası çadır kent komutanlığını yürütüyor. Bu dönemde kendisi de çocuk olan Atmaca’nın çadır kentteki çocukların oyuncağa erişim konusunda yaşadığı sıkıntıları gözlemlemesi ileride tasarlayacağı oyuncak için ilk tohumları ekliyor. Atmaca anlatıyor: