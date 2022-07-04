Çadır Kentten ilham aldı, oyuncak kiti tasarladı... MoMa'ya giren ilk Türk oldu!

Asker bir babanın kızı

Asker bir babanın kızı olan Atmaca’nın çocukluğu Urfa, Çankırı, Ankara, Ardahan gibi farklı yerlerde geçmiş. Henüz 10 yaşındayken Kocaeli’de 99 depremini yaşayan Atmaca’nın babası çadır kent komutanlığını yürütüyor. Bu dönemde kendisi de çocuk olan Atmaca’nın çadır kentteki çocukların oyuncağa erişim konusunda yaşadığı sıkıntıları gözlemlemesi ileride tasarlayacağı oyuncak için ilk tohumları ekliyor. Atmaca anlatıyor: