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Cadde ortasında kalbinden bıçaklanan genç öldü

Cadde ortasında kalbinden bıçaklanan genç öldü

Erzurum'da cadde ortasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan İbrahim Hakkı Turgut (23), hastanede hayatını kaybetti. 

Olay, merkez Yakutiye ilçesinde dün saat 16.30'da meydana geldi. Daha önce de bıçaklama olayı nedeniyle birbirleriyle mahkemelik olan İbrahim Hakkı Turgut ile Zafer Ç. (24), Cumhuriyet Caddesi Kızılay İş Merkezi önünde karşılaştı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Zafer Ç., İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçakladı. Zafer Ç. ile Turgut'un arkadaşları da birbirlerine tekme tokat vurarak ortalığı savaş alanına çevirdi.

Saldırıda hafif yaralanan Zafer Ç., olay yerine gelen polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Saldırgan genç hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Hakkı Turgut ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turgut'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, soruşturmayı sürdüren polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

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