Çabuk acıkanlar ve zayıflamak isteyenler dikkat! Tok tutan bu 5 besini tüketin
Uzun süre tokluk sağlayan besinler hakkında bilgiler veren Diyetisyen Ezgi Mısırlı, çok çabuk acıkanlar, doyamayanlar veya zayıflamak isteyenler hakkında 5 besini önerdi.
Çok çabuk acıkan veya doyamayanlar, tükettiği besinlerin yanlış seçimi veya yanlış kombinesinden bu problemle karşılaşıyor olabilir. Ancak bazı besinler var ki yediğiniz zaman uzun süre midenizi rahatlatır ve sizde tokluk hissi uyandırır. Peki tokluk hissi uyandıran besinler nelerdir?
1- Yumurta: Yumurtanın çok önemli ve anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olduğuyla ve uzun süre tok tuttuğuyla ilgili bir çok bilimsel araştırma bulunuyor. Sabah kahvaltıda yiyeceğiniz bir haşlanmış yumurta sizi gün içerisinde açlık krizine karşı çok daha dinç ve dirençli kılar. Haşlanmış yumurta sevmeyenler sebzeli omlet tüketebilir veya kahvaltıda zeytin tüketmeyerek 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile menemen yapabilir.
2- Yulaf Ezmesi: iki veya üç yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 ince dilim ekmeğe eşittir. Besleyici olduğu kadar düşük kalorilisiyle gündeme gelen yulaf ezmesini yoğurt veya sütle karıştırıp tüketebilirsiniz. Sabah kahvaltısına veya ara öğünlere, kuru meyveler, yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem) ve süt ilavesi ile hazırlanan yulaf ezmesi uzun süre tok tutmada oldukça fayda sağlar.
3- Tarçın: Tarçın hem iştahın azaltılmasında yardımcıdır hem de özellikle şeker hastalarında etkisini gördüğümüz kan şekerini düzenler. Gün içerisinde yoğurdunuzun içine katabilir, gece yatmadan ise iki saat önce sıcak sütün içine bir çubuk tarçın koyabilirsiniz. Böylece sabah uyandığını zaman ani açlık krizine kapılmanız da önlenmiş olur.