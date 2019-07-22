Çabuk acıkanlar ve zayıflamak isteyenler dikkat! Tok tutan bu 5 besini tüketin

1- Yumurta: Yumurtanın çok önemli ve anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olduğuyla ve uzun süre tok tuttuğuyla ilgili bir çok bilimsel araştırma bulunuyor. Sabah kahvaltıda yiyeceğiniz bir haşlanmış yumurta sizi gün içerisinde açlık krizine karşı çok daha dinç ve dirençli kılar. Haşlanmış yumurta sevmeyenler sebzeli omlet tüketebilir veya kahvaltıda zeytin tüketmeyerek 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile menemen yapabilir.