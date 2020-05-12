C vitamini denince akla portakal geliyor ama doğru bilinen yanlışlara dikkat!

Vitamin ve Mineraller Arasından Nasıl Bir Fark Var?

Mineraller hücreleri destekliyor ve vücudunuzun farklı bölümlerinin işlerini yapmasına yardımcı oluyor. Vitaminler, A, B, C, D, E ve K harflerinin harfleri ile bilinir. Minerallerin örnekleri, kemiği oluşturan ve kan pıhtılaşmasını sağlayan kalsiyumu ve kanın oksijen taşımasına yardımcı olan demiri içerir.