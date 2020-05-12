C vitamini denince akla portakal geliyor ama doğru bilinen yanlışlara dikkat!
Kaliteli bir yaşam için vücudun çeşitli vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Vücudun dengesini sağlamak için dengeli beslenmeye özen gösterilmesi gerekmektedir. Ancak uzmanlar vitamin ve mineraller hakkında doğru bilinen yanlışlara dikkat çekiyor.
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, vücudumuz için gerekli olan vitaminlerle ilgili bilgiler verdi.
Vitamin ve Mineraller Arasından Nasıl Bir Fark Var?
Mineraller hücreleri destekliyor ve vücudunuzun farklı bölümlerinin işlerini yapmasına yardımcı oluyor. Vitaminler, A, B, C, D, E ve K harflerinin harfleri ile bilinir. Minerallerin örnekleri, kemiği oluşturan ve kan pıhtılaşmasını sağlayan kalsiyumu ve kanın oksijen taşımasına yardımcı olan demiri içerir.
Doğru bildiklerimiz aslında...
Bazı vitaminlerle ilgili yanlış bilgilerin çok yaygın olduğunu ifade eden Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, bunlardan birinin de “C Vitamini soğuk algınlığını engeller” şeklindeki bilgi olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, “Araştırmacılar, 10 yıldan fazla bir süreden fazla bulguları incelediğinde, C vitamini mega dozlarının çoğu insan için soğuk algınlığını engellemediğini gördüler. Bazı çalışmalar, semptomları biraz daha hızlı aşmanıza yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.
Turunçgiller, C vitamininin en iyi bilinen kaynağı olabilir ancak diğer birçok meyve ve sebzede de bulunur. Çoğu yetişkinin günde 75 ila 90 miligram arasında alması gerekir. Bir yarım fincan tatlı kırmızı biber ise yaklaşık 180 cl portakal suyuyla aynı oranda C vitamini içerir.