BYD'den süper otomobil! YANGWANG'ın U8 ve U9 modeli olay yarattı, özelliklerine bakın
BYD Türkiye, "Havada, Karada, Suda" temasıyla düzenlediği "Teknoloji Şovu" etkinliğinde, YANGWANG markasının U8 ve U9 modellerinin ilk gösterimini gerçekleştirdi. BYD'nin lüks segment markası YANGWANG'ın U8 ve U9 modelinin özellikleri müthiş...
BYD Türkiye'nin İstanbul Kemerburgaz'da inşa ettiği özel alanda yapılan etkinlik, Avrupa'da ilk kez Türkiye'de düzenlendi. Etkinlik öncesinde tüm yasal süreçler tamamlanırken, araçlar özel koşullarda Türkiye'ye getirildi. BYD'nin lüks segment markası YANGWANG'ın amfibi özellikli U8 modeli gölette yüzme performansını sergilerken, elektrikli süper otomobil U9 ise 360 derece dönüş, zıplama ve dans etme gibi kabiliyetleriyle izleyicilerin dikkatini çekti.
BYD, batarya, elektrik motorları ve elektronik kontrol üniteleri gibi elektrikli araçların kalbinde yer alan bileşenlerdeki uzmanlığıyla öne çıkıyor. Son yıllarda geliştirdiği Blade Batarya, DM-i Süper Hibrit Teknolojisi, e4 Platform, CTB ve CTC Teknolojisi, BYD DiSus Akıllı Gövde Kontrol Sistemi ve DMO Süper Hibrit Sistemi gibi yenilikler markayı sektörün öncüleri arasına taşıyor.
BYD'nin lüks SUV'u YANGWANG U8
YANGWANG markasının ilk seri üretim modeli olan U8, BYD’nin 20 yılı aşkın AR-GE birikiminin sonucu olarak geliştirildi. Araç, 49,05 kilovat kapasiteli Blade Batarya ve CTC entegrasyonu ile 880 kilovat güç ve 1280 Newton metre tork üretiyor.
0'dan 100 kilometreye 3,6 saniyede ulaşabilen modelin azami hızı saatte 200 kilometre, karma menzili ise saatte 1000 kilometre olarak açıklandı. Aracın elektrikli sürüş menzili de 180 kilometreye ulaşıyor.