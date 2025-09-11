BYD'den süper otomobil! YANGWANG'ın U8 ve U9 modeli olay yarattı, özelliklerine bakın

BYD Türkiye'nin İstanbul Kemerburgaz'da inşa ettiği özel alanda yapılan etkinlik, Avrupa'da ilk kez Türkiye'de düzenlendi. Etkinlik öncesinde tüm yasal süreçler tamamlanırken, araçlar özel koşullarda Türkiye'ye getirildi. BYD'nin lüks segment markası YANGWANG'ın amfibi özellikli U8 modeli gölette yüzme performansını sergilerken, elektrikli süper otomobil U9 ise 360 derece dönüş, zıplama ve dans etme gibi kabiliyetleriyle izleyicilerin dikkatini çekti.