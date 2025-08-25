BYD, Seal 07 DM-i modelinin güncellenmiş halini tanıtacak
Çinli otomotiv devi BYD, Seal 07 DM-i modelinin güncellenmiş halini tanıtacak.
BYD'nin güncellenen Seal 07 DM-i modelinin tavanında, selefinde bulunmayan bir konfigürasyonda LiDAR sensörü yer alıyor.
BYD, hibrit sedana tavan üstü LiDAR eklediği güncellenmiş Seal 07 DM-i'yi bu Cuma günü tanıtacak. Bu sayede gelişmiş sürücü destek yeteneklerinin artırılması bekleniyor.
Yeni enerjili araç üreticisi bugün Weibo'da yaptığı açıklamada, 2026 model yılı Seal 07 DM-i'nin 29 Ağustos'ta 2025 Chengdu otomobil fuarının ilk gününde tanıtılacağını duyurdu.
BYD tarafından yayınlanan resmi görsellerde, güncellenen Seal 07 DM-i'nin tavanında, selefinde bulunmayan bir LiDAR sensörü yer aldığı görülüyor.
Daha önce açıklanan teknik özelliklere göre, plug-in hibrit elektrikli araç (PHEV), 4995 mm uzunluğunda, 1900 mm genişliğinde ve 1495 mm yüksekliğinde, 2900 mm dingil mesafesine sahip.
BOYUTLARI BÜYÜDÜ
Mevcut Seal 07 DM-i, 4980 mm uzunluğunda, 1890 mm genişliğinde ve 1495 mm yüksekliğinde olup, 2900 mm dingil mesafesine sahip. Bu, 2026 model yılı Seal 07 DM-i'nin daha büyük boyutlarda olacağı anlamına gelir.
2026 Seal 07 DM-i, mevcut versiyonla aynı şekilde, maksimum 115 kW güç çıkışına sahip 1.5T motor ve maksimum 200 kW güç çıkışına sahip bir elektrik motoruyla donatılıyor.