BYD, Seal 07 DM-i modelinin güncellenmiş halini tanıtacak

BOYUTLARI BÜYÜDÜ

Mevcut Seal 07 DM-i, 4980 mm uzunluğunda, 1890 mm genişliğinde ve 1495 mm yüksekliğinde olup, 2900 mm dingil mesafesine sahip. Bu, 2026 model yılı Seal 07 DM-i'nin daha büyük boyutlarda olacağı anlamına gelir.

2026 Seal 07 DM-i, mevcut versiyonla aynı şekilde, maksimum 115 kW güç çıkışına sahip 1.5T motor ve maksimum 200 kW güç çıkışına sahip bir elektrik motoruyla donatılıyor.