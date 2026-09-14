Buzağı, kuzu ve çoban destekleri artırıldı! 2026’da üreticiye kaç TL ödeme yapılacak?

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticileri ilgilendiren yeni destek rakamları açıklandı. “Buzağı desteği kaç TL oldu?”, “Kuzu desteği ne kadar?”, “Çoban desteği kaç TL?” ve “2026-2027 tarımsal destek ödemeleri ne kadar?” gibi sorular araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı düzenlemeye göre hayvancılık destekleri 2026 yılı için artırılırken, 2027 bitkisel üretim destek tutarları da netleşti. Peki hangi destek kalemi kaç TL oldu? İşte ayrıntılar.

2026 BUZAĞI DESTEĞİ KAÇ TL OLDU?

2026 yılı için hayvan başına verilen buzağı temel desteği 1.400 TL’den 2.000 TL’ye çıkarıldı. Böylece buzağı desteğinde bir önceki tutara göre yaklaşık yüzde 43 artış yapıldı. Malak desteği de 2.800 TL’den 4.000 TL’ye yükseltildi. Üreticinin alacağı toplam ödeme, temel desteğin yanı sıra şartları sağladığı ilave desteklerle daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

KUZU VE OĞLAK DESTEĞİ NE KADAR?

Küçükbaş hayvancılıkta kuzu ve oğlak başına verilen temel destek 300 TL’den 430 TL’ye yükseltildi. Böylece bu destek kaleminde de yaklaşık yüzde 43 artış gerçekleşti. Temel ödeme hayvan başına uygulanırken, işletmenin ve hayvanın belirlenen kriterleri karşılaması halinde farklı ilave desteklerden de yararlanılabiliyor.

ÇOBAN DESTEĞİ 2026 KAÇ TL OLDU?

Sürü yöneticisi olarak da bilinen çoban desteği 81 bin TL’den 116 bin 100 TL’ye yükseltildi. Çoban desteğinde de artış oranı yüzde 43 oldu. Bu destek hayvan başına değil, gerekli şartları karşılayan işletmeye yönelik uygulanıyor. İlgili uygulama şartlarının sağlanması ve sürü yöneticisinin kayıtlarının uygun olması gerekiyor.

2026 HAYVANCILIK DESTEK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılı birinci dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleme başvuruları 1 Eylül 2026’da başladı ve 1 Aralık 2026’ya kadar devam edecek. Birlik üyesi büyükbaş yetiştiricileri ilgili yetiştirici birliklerine, birlik üyesi olmayanlar ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurabiliyor. Küçükbaş yetiştiricilerinin başvuruları ise Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği üzerinden alınıyor.

2027 TARIMSAL DESTEK TUTARLARI NE KADAR?

Yeni düzenlemede 2027 yılı için özellikle bitkisel üretim destekleri de açıklandı. Destek katsayı değeri dekar başına 442 TL’ye yükseltildi. Buğday, arpa ve mısırda temel ve planlı üretim desteği toplamı 1.149 TL’ye, mercimek ve nohutta 1.326 TL’ye, ayçiçeği, fasulye, soya ve kanolada ise 1.326 TL’ye çıktı.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı destek ödemelerini kalem ve dönem bazında üreticilerin hesaplarına aktarıyor. Son olarak 11 Eylül’de toplam 4 milyar 108 milyon TL destek ödemesi açıklandı; bunun yaklaşık 4 milyar 51 milyon TL’sini buzağı desteği oluşturdu. Başvuru yapan üreticilerin ödeme tarihlerini Bakanlığın resmi duyurularından ve e-Devlet kayıtlarından takip etmesi gerekiyor.