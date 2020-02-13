Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Trabzonspor maçı canlı anlatım

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde yarın Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’a konuk oluyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzon’da oynanan çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’u 5-0 yenerek büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, bugün rövanş mücadelesine çıkıyor.

Trabzonspor, ilk maçtaki avantajını da koruyarak 6 sezon aradan sonra Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Kazım Karabekir Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayan karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor.

17- GOOOLL!! Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Mahamadou Ba kısa pasını ceza sahası dışındaki Hasan Ayaroğlu'na gönderiyor. Hasan Ayaroğlu ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye sert bir şut çekiyor. Bu top savunma oyuncusuna da çarpıyor ve ağlarla buluşuyor. BŞB Erzurumspor, Hasan Ayaroğlu'nun golüyle skoru 1-1'e taşıyor. Golün pasını veren oyuncu Mahamadou Ba oluyor.

15- Sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın attığı ortaya hareketlenen Hasan Ayaroğlu arka direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin yanından dışarı çıkıyor.

13- Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Hasan Ayaroğlu ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu ön direkte savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

10 - GOOOLL!! Trabzonspor, Guilherme'nin golüyle skoru 1-0'a taşıyor. Orta alanda Jasmin Scuk'a Guilherme baskı yapıyor ve bu baskı pas hatasını getiriyor. Pas hatası sonrasında topla buluşan Guilherme ceza sahası içine topla ilerleyerek giriyor. Kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Trabzonspor, Guilherme'nin golüyle skoru 1-0'a taşıyor.

7- Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Hasan Ayaroğlu ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top savunma oyuncuları tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor.

5- Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Merthan Açıl kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

2- Kullanılan serbest vuruş sonrasında savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Bilal Başacıkoğlu ofsaytta kalıyor.

1- Hakem Erkan Özdamar maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Konuk ekip Trabzonspor'lu oyuncuların vuruşuyla maç başlıyor.

MAÇ BAŞLADI

İlk 11'ler

BBErzurumspor: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Ba, Scuk, Batuhan, Rashad, Hasan, Pote

Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Serkan, Doğan, Guilherme, Abdülkadir Parmak, Bilal