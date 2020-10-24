Büyükşehir Belediye Erzurumspor Galatasaray maçı (CANLI İZLE)
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın canlı anlatımı haberimizde olacakAbone ol
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile kozlarını paylaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'de sezona iyi başlayan ve ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, sonraki 3 haftada 8 puan kaybetti. Ligdeki son 3 maçında bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 7 puanı bulunuyor.
ERZURUMSPOR - GALATASARAY
STAT: Kazım Karabekir Stadyumu
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN Sports 1
B.B. ERZURUMSPOR: Farnolle, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Mina, Schwechlen, Mayega, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed (MUHTEMEL)
GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao.