Büyükşehir Belediye Erzurumspor Galatasaray maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın canlı anlatımı haberimizde olacak

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Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile kozlarını paylaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de sezona iyi başlayan ve ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, sonraki 3 haftada 8 puan kaybetti. Ligdeki son 3 maçında bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 7 puanı bulunuyor.

ERZURUMSPOR - GALATASARAY

STAT: Kazım Karabekir Stadyumu

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN Sports 1

B.B. ERZURUMSPOR: Farnolle, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Mina, Schwechlen, Mayega, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed (MUHTEMEL)

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao.