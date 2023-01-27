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Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı! Kur'an-I Kerim'e yeni saldırı! Danimarka izin verdi...

Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı! Kur'an-I Kerim'e yeni saldırı! Danimarka izin verdi...

İSVEÇ'te Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan bugün Danimarka'da 3 kez aynı alçak saldırıyı gerçekleştireceğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bilgiye göre Danimarka'da Kur'an'a saldırıya izin verildi... Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak saldırıya izin verilmesi kınandı.

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İsveç ve Hollanda'nın ardından Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıların merkezi bu kez Danimarka oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Danimarka'da bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenildiği kaydedildi.

Bunun üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrıldığının belirtildiği açıklamada, "Büyükelçi’ye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığımız ve Danimarka’nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilmiş, söz konusu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır." denildi.

Paludan "3 kez Kur'an yakacağım" dedi!

İsveç'te Kur'an yakan Paludan, bugün Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 3 kere Kuran yakacağını belirtti. Paludan, "Bugün bir caminin önünde Kuran yakacağım, bir kez Rusya büyükelçiliği önünde yakacağım bir kez de Türkiye büyükelçiliği önünde yakacağım" dedi.

"Erdoğan, İsveç'i istemiyor fakat..."

Paludan, “Bunun Erdoğan’ın hatası olduğunu duyuracağım. O, İsveç’i NATO’da istemiyor fakat ben ona ifade özgürlüğünü öğreteceğim" diye konuştu.

"İsveç NATO'ya girene kadar her cuma Kur'an yakacağım" diyen Paludan:  “Eğer İsveç’i NATO’ya alırsa hayatım boyunca Türkiye büyükelçiliği önünde asla Kuran’ı Kerim yakmayacağım" dedi.

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