Büyükçekmece’deki çifte cinayette sır perdesi aralanıyor! Şüpheli koca aranıyor

Çifte cinayetin detaylarına DHA ulaştı. Edinilen bilgiye göre; Polis ilk olarak Gökhan Denli'nin öldürüldüğü yere giderek, inceleme başlattı. Bu sırada polise, olay yerine 1 kilometre mesafede bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Hemen bu bölgeye giden ekipler, yüzü tanınmaz haldeki cesedin Adalet Bike'ye ait olduğunu belirLedi. Bike’nin zorla bindirildiği otomobilde bıçaklandığı, araç hareket halindeyken de yola atıldığı tespit edildi.