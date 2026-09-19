Büyükçekmece'de toprak kayması: 2 kişi göçük altında
İstanbul'a bağlı Büyükçekmece ilçesinde toprak kayması meydana geldi. 2 kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken, arama - kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Alkent 2000 Mahallesi'nde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, işçileri arama kurtarma çalışmalarına başladı.