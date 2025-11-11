BIST 10.789
Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilin içinde silahlı kavga: 2 ölü 1 ağır yaralı

Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

D-100 kara yolu yan yolda seyir halindeki 39 ADZ 818 plakalı otomobilde bulunan 4 arkadaş arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda araçtaki 1 kişi, silahla 3 arkadaşına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

