Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilin içinde silahlı kavga: 2 ölü 1 ağır yaralı
Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
D-100 kara yolu yan yolda seyir halindeki 39 ADZ 818 plakalı otomobilde bulunan 4 arkadaş arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda araçtaki 1 kişi, silahla 3 arkadaşına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
