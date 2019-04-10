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Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiası! Mevlüt Uysal'dan önemli açıklamalar

Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiası ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Hiçbir yerde olmayan seçmen hareketi var. Boş arsa ve iş yerleri konut gibi kaydedilmiş" diye konuştu.

Büyükçekmece'de sahte seçmen incelemesi ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'dan son dakika açıklamalar geldi.

"26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş" diyen Mevlüt Uysal, "26 bin seçmen hareketliliğini bir kişinin yapması mümkün değil" açıklaması yaptı.

Uysal'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 

"Boş arsada seçmen var"

-Seçmen kayıtlarında değişiklik organize bir durum. Büyükçekmece'de boş arsada seçmen var. Sahte seçmen yazmak için adresler oluşturulmuş. İnşaata başlanmayan yerde adres oluşturulmuş.

"Yazlıklar ve iş yerleri konut gibi gösterilmiş"

-Yazlıklar sahte seçmen kaydı için kullanılmış. İş yerleri konut gibi gösterilmiş. Hayali katlar gösterilerek adresler oluşturulmuş. Listeler askıdayken 736 kayda itiraz ettik.

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