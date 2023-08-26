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Büyükçekmece'de korkutan yangın! Alevler binalara yaklaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulunuyor.

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Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yükselerek çevredeki binalara yaklaşırken, itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunuyor.

Ayrıntılar gelecek...

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