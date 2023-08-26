Büyükçekmece'de korkutan yangın! Alevler binalara yaklaştı
İSTANBUL Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulunuyor.Abone ol
Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yükselerek çevredeki binalara yaklaşırken, itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunuyor.
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