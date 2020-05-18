Büyükçekmece'de korkunç olay! Site bahçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
İSTANBUL Büyükçekmece'de site bahçesinde yeni doğduğu belirlenen cansız bir bebek bulundu. Site sakinleri, olayın şokunu atlatamazken daha kordonu üzerinde olan bebeğin ilk olarak oyuncak olduğunu düşündüklerini söyledi.
Olay, Büyükçekmece'de 11.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Serinpınar Caddesi'nde bulunan bir site bahçesinde meydana geldi. Site sakinleri pencereden bakarken bahçede yerde bir şey olduğunu fark etti. Giriş katında oturan sakinlerden Şenay Altuntaş evden çıkıp bahçedeki bebeğin yanına gitti. Bebeğin ilk önce oyuncak olduğunu düşünen Şenay Altuntaş kısa bir süre sonra yerdekinin ölü bir bebek olduğunu anladı.
Karşılaştığıyla şoka uğrayan kadın hemen polis ekiplerine haber verdi ve bir bez ile ölü bebeğin üzerini örttü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, bebek cesedi üzerinde inceleme yaptı ve site sakinlerinin ifadelerini aldı. Yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
"Oyuncak bebek zannettim"
Bebeği bahçede ilk fark edenlerden site sakini Şenay Altuntaş yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Site sakinlerinin tedirgin olduğunu ifade eden Altuntaş, şöyle konuştu: