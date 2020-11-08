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Büyükçekmece'de korkunç kaza! Otomobilden fırlayan genç öldü

BÜYÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere vuran otomobilden fırlayan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi karşısı D-100 Karayolu Avcılar istikametinde saat 02.15 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, T.S.'nin kullandığı 10 AT 828 plakalı otomobil, devlet hastanesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere vurarak savruldu. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan 23 yaşındaki Anıl Sarı, bulunduğu yerden yola fırladı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sürücü T.S. ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Vücudu ikiye bölündü

Vücudu bel bölgesinden ikiye ayrılan Anıl Sarı'nın yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, yolda önlem alırken bölgeye güvenlik şeridi çekildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Anıl Sarı'nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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