Büyükçekmece'de hortumun vurduğu binalarda oluşan hasar havadan görüntülendi
BÜYÜKÇEKMECE'de meydana gelen hortum dehşeti yaşatmıştı. O hortumun ardından binalarda oluşan hasarlar objektiflere işte böyle yansıdı.
Büyükçekmece’de dün görülen hortumun binalara verdiği hasar, olayın şiddetini özetledi. Hortum sonrası oluşan hasarlar drone ile havadan görüntülendi.
111
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün dün yaptığı uyarıların ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte oluşan hortum, Büyükçekmece’de bazı binalara zarar verdi.
211
Malzemeler etrafa saçıldı
Ahmediye Mahallesinde bulunan binalar ve fabrikaların çatısında hortum nedeniyle hasar oluştu. Çatısının bir kısmının zarar gördüğü fabrikanın bahçesinde bulunan malzemeler ise etrafa saçıldı.
311
Kısa süreli etkili olan hortumun ev ve iş yerlerine verdiği zarar ise havadan görüntülendi.
411