Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atıp durağa daldı ölü ve yaralılar var

İSTANBUL Büyükçekmece'de otomobil, otobüs durağından bekleyen öğrencilerin arasına daldı. Olayda 1 öğrenci hayatını kaybederken 4 öğrenci yaralandı.

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İSTANBUL Büyükçekmece E-5 Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde önündeki otobüsü sağ şeritten geçmek isteyen 09 HK 225 plakalı otomobil sürücüsü durakta otobüs bekleyen lise öğrencilerinin arasına daldı. Öğrencilere çarpan ve takla atan otomobil toprak alana uçtu.

Kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken ilk belirlemelere göre 4 öğrenci de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden öğrencinin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.