BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  GÜNCEL

Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda kaza: 5 yaralı

Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda kaza: 5 yaralı

TEM Otoyolu İstanbul Karaağaç mevkii Çatalca istikametinde saat 08.00 sıralarında panelvan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Her iki aracın takla attığı olayda toplam 5 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgede yoğun trafik oluştu. Karayolları ve trafik polislerinin çalışmasıyla kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.

Abone ol

TEM Otoyolu İstanbul Karaağaç mevkii Çatalca istikametinde sabah erken panelvan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Her iki aracın takla attığı olayda toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul Büyükçekmece Karaağaç mevkii Çatalca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyreden 34 FAS 261 plakalı panelvan minibüs ile 34 MUY 742 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar takla attı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma gidip polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Her iki kazada yaralanan toplam 5 kişi gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası bölgede yoğun trafik oluştu. Karayolları ve trafik polislerinin çalışmasıyla kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
34 şehirde FETÖ'ye ağır darbe! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu
34 şehirde FETÖ'ye ağır darbe! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu
Tutuklu Şile Belediye Başkanı ek ifade verdi: İmamoğlu görevden alma talimatı verdi
Tutuklu Şile Belediye Başkanı ek ifade verdi: İmamoğlu görevden alma talimatı verdi
Biz almazsak Rusya veya Çin alır dedi duyurdu! İsteseler de istemeseler de...
Biz almazsak Rusya veya Çin alır dedi duyurdu! İsteseler de istemeseler de...
Emine Erdoğan: Kültürel mirasımızla gençler arasında köprüler kuracak bir çaba içinde olmalıyız
Emine Erdoğan: Kültürel mirasımızla gençler arasında köprüler kuracak bir çaba içinde olmalıyız
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığını duyurdu
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığını duyurdu
Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11'ler
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteni
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteni
Kars'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Kars'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Türkiye, Suriye operasyonuna müdahil olacak mı? 'Hazır bekliyoruz'
Türkiye, Suriye operasyonuna müdahil olacak mı? 'Hazır bekliyoruz'
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Uyuşturucu operasyonunda son dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda son dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Marmaray ve metroya maç ayarı! Bugün bu duraklar kapanacak!
Marmaray ve metroya maç ayarı! Bugün bu duraklar kapanacak!