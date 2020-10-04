Büyükçekmece Gölü'nde şaşırtan manzara! 1500 yıllık hat ortaya çıktı
İSTANBUL'da Büyükçekmece Gölü'nde suların çekilmesiyle 1500 yıllık hat ortaya çıktı.
Büyükçekmece Gölü çevresinde 6 yıl önce kazı yapan bilim insanlarının 1500 yıl önce Doğu Roma İmparatoru Justinianus, tarafından yaptırıldığını belirlediği barajın set hattı, suyun çekilmesi ile görünür hale geldi. Antik barajın set hattı havadan fotoğraflandı.
Doç. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığındaki ekibin bölge tarihine önemli ışık tutan keşfi ile ilgili uluslararası alanda yer alan yayınlarında, İlk Çağ coğrafya uzmanlarının Büyükçekmece'nin (ATHYRA) olan antik adının kuzeyden Marmara Denizi'ne akan bir nehir olan Athyra'dan aldığı vurgulanmıştı.
Bilimsel yayınlara göre, o dönem başkente bağlı küçük bir kasaba olan Athyra sakinleri, 6’ncı yüzyılda görülen büyük kuraklıktan etkilenince, Ayasofya’yı da yaptıran İmparator Justinianus'tan bir baraj yapılmasını istedi.
6’ncı yüzyılın önemli bir tarihçisi Procopius’un, 'Yapılar’ ismini verdiği kitapta da Athura Nehri’nin önüne bir set yapılarak baraj oluştuğuna dair bilgiler verdiği kaydedildi.