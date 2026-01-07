Büyükçekmece Adliyesi soygununda yeni detaylar! ‘Etkin pişmanlık’ istemiş

İstanbul Büyükçekmece'de adli emanet bürosundaki soygunun firari zanlısı Erdal Timurtaş'ın yakınlarına ‘Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum, beni kullandılar para vermediler’ mesajları attığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, tutuklu sayısı ise 16'ya yükseldi.

TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar, soruşturmasına dosyasına giren yeni gelişmeleri, canlı yayında anlattı.

"ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANABİLİRİM"

İngiltere'ye kaçtığı iddia edilen Büyükçekmece Adliyesindeki görevli zimmet memur Erdal Timurtaş’ın arkadaşına "Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim" diyerek mesaj attığı öğrenildi.

BİR ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU

Gözaltına alınan bir şüphelinin de etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini açıklayan Bayar, şüphelinin itirafçı olarak verdiği bilgilerin dosyanın seyrini değiştirdiğini söyledi.

SOYGUNUN ALTINDAN 'ÇETE' ÇIKTI

Bayar, dosyadaki son gelişmeleri canlı yayında şöyle anlattı:

Tutuklanan 16 şüpheliden biri tüm planı itiraf etti. Soygunun organize bir şekilde yapıldığı ortaya çıktı. İddiaya göre bu işi organize olarak yapan ‘çete’ Ağrı’da bir toplantı yaptılar. Altınlar ve gümüşün nasıl aklanacağını masaya yatırdılar. Galeri şirketi kurarak otomobil aldılar. O otomobillere el konuldu. Oto kiralama şirketinin sahibi, para alışverişinde olan emlakçı da tutuklandı.

Bayar, soygun esnasında soygunu birinin fark etmesi durumunda ateş etmek üzere bir kişinin de dışarıda tutulduğunun iddia edildiğini açıkladı. Bayar "Bu işi organize ettiği öne sürülen 2 kişinin ise firari olduğu biliniyor" dedi.

"SUÇ ERDAL'IN ÜZERİNE KALACAK"

Öte yandan çetenin diğer üyelerinin soygunun açığa çıkmayacağını düşündüğü, tüm suçun Erdal Timurtaş’ın üzerine kalacağı yönünde plan yaptıkları bilgisine de ulaşıldı.

KİM ORGANİZE ETTİ?

İtirafçının verdiği bilgiye göre Muhammed S. isimli şüphelinin adliye soygununu organize ettiği iddia ediliyor. Çıkarılan altın ve gümüşün çeyrek, yarım olanlarının kuyumcuda paraya çevrildiği, diğer altınların da eritildikten sonra paraya çevrilip otomobiller alınarak aklanmaya çalışıldığı öğrenildi.