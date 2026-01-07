BIST 12.099
DOLAR 43,06
EURO 50,35
ALTIN 6.185,92
HABER /  GÜNCEL

Büyükçekmece Adliyesi soygununda yeni detaylar! ‘Etkin pişmanlık’ istemiş

Büyükçekmece Adliyesi soygununda yeni detaylar! ‘Etkin pişmanlık’ istemiş

İstanbul Büyükçekmece'de adli emanet bürosundaki soygunun firari zanlısı Erdal Timurtaş'ın yakınlarına ‘Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum, beni kullandılar para vermediler’ mesajları attığı ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, tutuklu sayısı ise 16'ya yükseldi.

TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar, soruşturmasına dosyasına giren yeni gelişmeleri, canlı yayında anlattı.

"ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANABİLİRİM"

İngiltere'ye kaçtığı iddia edilen Büyükçekmece Adliyesindeki görevli zimmet memur Erdal Timurtaş’ın arkadaşına "Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim" diyerek mesaj attığı öğrenildi.

BİR ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU
Gözaltına alınan bir şüphelinin de etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini açıklayan Bayar, şüphelinin itirafçı olarak verdiği bilgilerin dosyanın seyrini değiştirdiğini söyledi.

SOYGUNUN ALTINDAN 'ÇETE' ÇIKTI
Bayar, dosyadaki son gelişmeleri canlı yayında şöyle anlattı:

Tutuklanan 16 şüpheliden biri tüm planı itiraf etti. Soygunun organize bir şekilde yapıldığı ortaya çıktı. İddiaya göre bu işi organize olarak yapan ‘çete’ Ağrı’da bir toplantı yaptılar. Altınlar ve gümüşün nasıl aklanacağını masaya yatırdılar. Galeri şirketi kurarak otomobil aldılar. O otomobillere el konuldu. Oto kiralama şirketinin sahibi, para alışverişinde olan emlakçı da tutuklandı.

Bayar, soygun esnasında soygunu birinin fark etmesi durumunda ateş etmek üzere bir kişinin de dışarıda tutulduğunun iddia edildiğini açıkladı. Bayar "Bu işi organize ettiği öne sürülen 2 kişinin ise firari olduğu biliniyor" dedi.

"SUÇ ERDAL'IN ÜZERİNE KALACAK"
Öte yandan çetenin diğer üyelerinin soygunun açığa çıkmayacağını düşündüğü, tüm suçun Erdal Timurtaş’ın üzerine kalacağı yönünde plan yaptıkları bilgisine de ulaşıldı.

KİM ORGANİZE ETTİ?

İtirafçının verdiği bilgiye göre Muhammed S. isimli şüphelinin adliye soygununu organize ettiği iddia ediliyor. Çıkarılan altın ve gümüşün çeyrek, yarım olanlarının kuyumcuda paraya çevrildiği, diğer altınların da eritildikten sonra paraya çevrilip otomobiller alınarak aklanmaya çalışıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Migros ve ColendiBank'ın servis modeli bankacılığı başvurusuna onay
Migros ve ColendiBank'ın servis modeli bankacılığı başvurusuna onay
12 saat boyunca su yok! İlçeler ve mahalleler açıklandı
12 saat boyunca su yok! İlçeler ve mahalleler açıklandı
Milyonlarca emekli bekliyordu Işıkhan açıkladı: En düşük emekli maaşı...
Milyonlarca emekli bekliyordu Işıkhan açıkladı: En düşük emekli maaşı...
Mehmet Akif Ersoy'un 3 saatlik ek ifadesi çıktı! Eski eş detayı bomba
Mehmet Akif Ersoy'un 3 saatlik ek ifadesi çıktı! Eski eş detayı bomba
ABD Başkan Yardımcısı Vance, küresel enerji kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacaklarını söyledi
ABD Başkan Yardımcısı Vance, küresel enerji kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacaklarını söyledi
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Dubai Basketbol'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Dubai Basketbol'a konuk olacak
Hayat Finans aile bankacılığına yönelik yeni kartını kullanıma sundu
Hayat Finans aile bankacılığına yönelik yeni kartını kullanıma sundu
Fenerbahçe Beko son çeyrekte direksiyona geçti Olympiakos'u devirdi
Fenerbahçe Beko son çeyrekte direksiyona geçti Olympiakos'u devirdi
İran'da Mossad casusu idam edildi
İran'da Mossad casusu idam edildi
Karabük'te 200 yıllık tarihi konak yandı
Karabük'te 200 yıllık tarihi konak yandı
Yılmaz Özdil’in Erdoğan paylaşımı olay oldu! Terliğini bile alamazlar
Yılmaz Özdil’in Erdoğan paylaşımı olay oldu! Terliğini bile alamazlar
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi