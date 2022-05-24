BIST 2.394
DOLAR 16,11
EURO 17,26
ALTIN 961,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu

SAMSUN Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun’da küçükbaş kurbanlığın fiyatının 2,5-4 bin TL, büyükbaş kurbanlık fiyatının ise 20-25 bin TL arasında olduğunu söyledi.

Abone ol

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar yavaş yavaş kurbanlık arayışlarına başladı. Bazı vatandaşlar şimdiden kurbanlıklarını alıp besiye çekerken, Erdal Doğan Samsun’daki kurbanlık fiyatları hakkında bilgi verdi.

“Büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında”
Fiyatlar hakkında bilgi veren Erdal Doğan, “Samsun ve çevre illerinde bu sene de kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmıyor. Bölgemizde tarım ve hayvancılık oldukça yaygın. Fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle birtakım artış oldu. Geçen yıl Samsun’da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL’den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL’ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL’yi buluyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rus para birimi ruble euro karşısında son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü
Rus para birimi ruble euro karşısında son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü
2022 KPSS takvimi alan bilgisi 2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
2022 KPSS takvimi alan bilgisi 2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
FETÖ'den aranan şüpheli polisin dikkatiyle İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
FETÖ'den aranan şüpheli polisin dikkatiyle İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Pakize Suda son hali nasıl hastalığı nedir Pakize Suda'ya ne oldu?
Pakize Suda son hali nasıl hastalığı nedir Pakize Suda'ya ne oldu?
Sözcü muhabiri Ali Ekber Ertürk hayatını kaybetti!
Sözcü muhabiri Ali Ekber Ertürk hayatını kaybetti!
Bodrum Belediyesi’nden Bayburt açıklaması
Bodrum Belediyesi’nden Bayburt açıklaması
Niyazi Koyuncu eşi kimdir Hamra Koyuncu kaç yaşında, mesleği ne?
Niyazi Koyuncu eşi kimdir Hamra Koyuncu kaç yaşında, mesleği ne?
İntihar sanılıyordu cinayet çıktı! Konya'daki olayda katiller şoke etti
İntihar sanılıyordu cinayet çıktı! Konya'daki olayda katiller şoke etti
Yıllardır beklenen özellik geliyor! Instagram test etmeye başladı
Yıllardır beklenen özellik geliyor! Instagram test etmeye başladı
Pençe Kilit operasyonundan çok acı haber! 3 askerimiz şehit oldu 4 asker yaralı
Pençe Kilit operasyonundan çok acı haber! 3 askerimiz şehit oldu 4 asker yaralı