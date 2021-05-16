Büyükada Rum Yetimhanesi'nden ürperten görüntüler! Restorasyon başlamadı her an çökebilir

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliğini taşıyan ve 57 yıldır kurtarılmayı bekleyen Büyükada Rum Yetimhanesi'nin 7 ay önce ilk adımı atılan restorasyonu aradan geçen süreye rağmen başlamadı. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nce 50 yıl sonra mülkiyeti geri alınan yetimhanenin çatısı ile zemininde çökmeler yaşanıyor. Tarihi binanın her an yerle bir olma ihtimali olduğu için, bahçesine dahi izinsiz girilemiyor.