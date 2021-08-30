Büyük Zafer'in 99'uncu yıldönümü! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlarla milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla, cumhurla, cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun." Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.