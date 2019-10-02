Büyük umutlarla başlamıştı TRT 1'in Şampiyon dizisi hakkında flaş karar
TRT 1 ekranlarında aylarca tanıtımı yapıldıktan sonra yayın hayatına başlayan Şampiyon dizisi, kötü reytingler sonucu apar topar final kararı aldı.
Perşembe günleri TRT ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisi, yayınlanan ilk 3 bölümüyle kanal yönetimini adeta hayal kırıklığına uğrattı. Dizideki reyting sıkıntısının geri dönüşü olmayacağını düşünen kanal, böylelikle final tarihini belirledi.
TRT, dizinin çekim maliyetinin de fazlasıyla yüksek olmasından dolayı ani bir kararla 16. Bölümde projeye son verme kararı aldı. Şampiyon, böylelikle 13 bölüm sonra ekran macerasına veda edecek.
Mucize Doktor faktörü: Reytinglerin düşük olmasının en büyük sebebi ise, Perşembe günü aynı saatte Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisi. Öyle ki, Mucize Doktor rekorlar kırarken, Şampiyon ilk 5'e dahi giremiyor.
Peki Şampiyon son bölüm neler yaşandı?
Suna’nın başvurusuyla Güneş’in devlet korumasına alınması ihtimali gündeme gelmiştir. Sosyal hizmetler yetkilileri ve polisler çocuğun durumunu ve yaşam koşullarını yerinde değerlendirmek için salona geldiklerinde gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşamışlardır.