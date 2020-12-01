Büyük skandal patladı! Önce öldürüp sonra bacağından içki içmişler
AVUSTRALYA'da onlarca sivili katleden askerlerin, öldürdükleri bir kişinin protez bacağıyla içki içerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
Afgan sivilleri öldürdükleri resmi raporlarla gün yüzüne çıkan Avustralya özel kuvvetlerinin Afganistan günlerine dair yeni bir skandal ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan olay dünyada büyük yankı uyandırdı.
Afganistan'da görev yaptıkları sırada 39 sivili öldürdükleri raporlarla ortaya konan Avustralya kuvvetleriyle ilgili Guardian'ın ele geçirdiği fotoğraflarda, üst düzey askerlerin ölmüş bir Taliban üyesinin protez bacağında bira içtiği görüldü.
2009'a ait bir dizi fotoğraftan birinde, Uruzgan vilayetinin başkenti Tirin Kot'ta Avustralya'nın özel kuvvetler üssünde açılan ve "Fat Lady's Arms" (Şişman Hanımın Kolları) olarak bilinen izinsiz bir barda kıdemli bir askerin protez bacaktan içki içtiği, bir diğer karede de iki askerin bu bacakla dans ettiği görüldü.
Bazı askerler, bu uygulamanın yüksek düzeyli yetkililer tarafından geniş ölçüde hoş görüldüğünü, hatta bazılarının bu işe dahil olduğunu söyledi. Ancak protez bacak gibi unsurlar, Avustralyalı askerlerin kendilerinde tutmak bir yana, savaş alanından çıkarması bile yasak nesnelerdi.