Büyük skandal patladı! Önce öldürüp sonra bacağından içki içmişler

2009'a ait bir dizi fotoğraftan birinde, Uruzgan vilayetinin başkenti Tirin Kot'ta Avustralya'nın özel kuvvetler üssünde açılan ve "Fat Lady's Arms" (Şişman Hanımın Kolları) olarak bilinen izinsiz bir barda kıdemli bir askerin protez bacaktan içki içtiği, bir diğer karede de iki askerin bu bacakla dans ettiği görüldü.