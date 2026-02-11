Büyük ralli başlıyor! Uzmanlar açıkladı: Altındaki düşüş sadece kısa bir durak
Altında son haftalarda yaşanan türbülans yatırımcıyı korkutsa da dev bankalardan güven tazeleyen raporlar geldi! UBS, ons altının yıl sonuna kadar 5.900 dolara tırmanacağını öngörürken; Kanada merkezli CIBC çıtayı daha da yukarı taşıyarak 6.000 dolar hedefini koydu.
Altın piyasası, son haftalarda 2008 ve 2013 yıllarını aratmayan sert dalgalanmalara sahne olsa da küresel finans devleri "ana yön yukarı" mesajı veriyor.
Ons altının rekor seviyelerden %7 gerilemesine rağmen yılbaşından bu yana %16 primli olması, yükseliş trendinin gücünü koruduğunu gösteriyor. UBS ve CIBC gibi dev bankalar, yaşanan geri çekilmeleri birer "alım fırsatı" ve "ara durak" olarak nitelendirirken, 2026 yılı için dudak uçuklatan rakamlar telaffuz edilmeye başlandı.
UBS: "Sert hareketler aldatıcı, ana eğilim yukarı"
Finans devi UBS, altın fiyatlarındaki son oynaklığın jeopolitik risk koruması özelliğini zayıflatmadığını savunuyor.
Kevin Warsh Etkisi: Fed başkanlığı için adı geçen Warsh’ın "bilançoyu küçültme" isteği piyasayı korkutsa da UBS, Warsh'ın düşük faizlere sıcak baktığını hatırlatarak altının desteklenmeye devam edeceğini belirtiyor.
Yıl Sonu Hedefi: 5.900 dolar/ons.
CIBC: "Düzeltme değil, büyük resmin parçası"
Kanadalı banka CIBC, altın tahminlerini agresif bir şekilde yukarı yönlü revize etti:
Yeni Rekor Hedef: 2026 yılı ortalama fiyat beklentisi 6.000 dolara çıkarıldı (Eski tahmin 4.500 dolardı).
2027 Vizyonu: Banka, yükselişin önümüzdeki yıl da süreceğini ve ortalama 6.500 dolar seviyelerinin görüleceğini öngörüyor.