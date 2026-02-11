Büyük ralli başlıyor! Uzmanlar açıkladı: Altındaki düşüş sadece kısa bir durak

Ons altının rekor seviyelerden %7 gerilemesine rağmen yılbaşından bu yana %16 primli olması, yükseliş trendinin gücünü koruduğunu gösteriyor. UBS ve CIBC gibi dev bankalar, yaşanan geri çekilmeleri birer "alım fırsatı" ve "ara durak" olarak nitelendirirken, 2026 yılı için dudak uçuklatan rakamlar telaffuz edilmeye başlandı.