Büyük İstanbul depremi için korkunç senaryo! Kimse hayatta kalmaz

İstanbulluların yüreklerini ağza getiren 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili uzman isimlerden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Beklenen İstanbul depreminin maksimum büyüklüğünü açıklayan İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, megakentteki en riskli ilçeleri de sıraladı

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. Deprem her yeri aynı ivmeyle vuracak ya da yıkacak gibi açıklamaların yanlış olduğunu söyleyen Yaltırak, "Örneğin Maslak'taki evler yıkılacaksa İstanbul’da kimsenin hayatta kalma şansı yok. Böyle bir depremi oluşturabilecek fay yok" dedi.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve 400'den fazla gerçekleşen artçı sarsıntı bir kez daha deprem gerçeğini gün yüzüne çıkardı. Son yaşanan depremin ardından gözler, İstanbul'da binlerce riskli binaya çevrildi.

Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Grubu'nda yer alan Prof. Dr. Cenk Yaltırak da 6,2'lik depremle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. T24'e konuşan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, 6.2'lik depremin büyük depremi etkileyip etkilemediğini anlamak için önce artçıların bitmesi gerektiğini aktardı.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ OLACAK?

Depremin hemen ertesinde büyük depremle ilgili söylenen şeylerin bilime dayanmadığını aktaran Yaltırak, beklenen büyük depremin büyüklüğünü de açıkladı. Büyük İstanbul depreminin maksimum 7.8 büyüklüğünde olacağını dile getiren Prof. Dr. Yaltırak, "Bu bilimsel bir tahmin, felaket tellallığı değil. Daha büyüğü olmaz. Çok daha küçük de olmaz" dedi.

"BÖYLE BİR DEPREMİ OLUŞTURABİLECEK FAY YOK"

İstanbul'da deprem riski en çok ve en az olan ilçeleri de paylaşan Prof. Dr. Yaltırak, "Deprem her yeri aynı ivmeyle vuracak ya da yıkacak gibi anlatmak yanlış. Örneğin Maslak'taki evler yıkılacaksa İstanbul’da kimsenin hayatta kalma şansı yok. Böyle bir depremi oluşturabilecek fay yok" dedi.

"BU FAYDAKİ STRES BOŞALMIŞ DEĞİL"

6.2’lik depremin beklenen büyük depremi etkileyip etkilemediğine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizim asıl depremi beklediğimiz ana faylara açılı bir sürü fay var. İşte bu faylardan birinde bu 6,2’lik Orta Marmara Sırtı Depremi oldu. Şimdi ona yakın bazı faylar var. O faylardaki hareketler de yine ana fayı etkiliyor. Ama beklediğimiz büyük depremin genel büyüklüğü etkiliyor mu? Hayır, etkilemiyor. Bu açıdan baktığımız zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki bu faydaki stres boşalmış değil. Ben bunu hep bir kapı benzetmesiyle anlatıyorum. Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara segmentleri kapılardan oluşuyor, o kapılara yaslandıkça kapıların menteşeleri gıcırdıyor, çatlıyor, patlıyor. Ama o kapının bir de kilidi var. Kilit dediğimiz fayın kırılmasını beklediğimiz yer. Menteşelerde deprem olunca o kilide de bir yüklenme oldu. Ama bu durum için “Beklenen bir depremi öne aldı ya da erteledi” diyemeyiz. Bunu söylemek mümkün değil. Çünkü büyüklük diye bir şey var. Yani siz 20 litrelik bir kova suyun içinden bir çay kaşığı su eksilttiğiniz zaman hacimden çok büyük bir şey gitmiş olmuyor"

HANGİ İLÇE SAĞLAM, HANGİ İLÇE ÇÜRÜK?

Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli gibi ilçelerin zemininin sağlam olduğunu ve 7.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi durumunda büyük bir yıkım olmayacağını aktaran Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Fatih'e, Zeytinburnu'na, Haliç'in kıyılarına, İstanbul'un vadilerine, Kağıthane'ye, Kasımpaşa'ya, Büyükçekmece’ye ve Küçükçekmece’nin daha çok etkileneceğini söyledi. Yaltırak, bu ilçelerdeki binalara öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"KİMSENİN HAYATTA KALMA ŞANSI YOK..."

Kedi evinin Maslak civarında olduğunu söyleyen Yaltırak, "Zaten benim bulunduğum yerdeki evler yıkılacaksa İstanbul’da kimsenin hayatta kalma şansı yok. Böyle bir depremi oluşturabilecek fay veya bunu yaratacak birikim veya etki yok. Deprem her yeri aynı ivmeyle vuracak ya da yıkacak gibi anlatmak yanlış. En kötü senaryo olan 7,8’de bile İstanbul’un sağlam zeminlerinde 23 Nisan’da kıyıda hissedilen 0.2g ivmeyi ancak görüyoruz. Gidiliyor sağlam yerlerdeki binalar dönüştürülüyor ve böylece milli servet israf edilmiş oluyor. Çünkü o binaların çökme ihtimali yok. Belki hafif hasarla atlatacaklar. Belki güçlendirmeyle kurtarılacaklar. Ama ne yapıyorsunuz? İşte geliyorsunuz Beykoz'u, Sarıyer'i, Beşiktaş'ı, Şişli'yi baştan aşağı yeni binalarla donatıyorsunuz. Hem fiyatları arttırıyorsunuz hem kiraları arttırıyorsunuz. Şehir yaşanmaz hale geliyor. Aradaki uçurum artıyor" ifadelreini kullandı.