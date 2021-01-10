Büyük indirim yapmıştı! Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasına bakın kim talip çıktı
Yıllardır lüks villasına talip çıkmayan Ajda Pekkan için sevindiren haber geldi.
3 yıl önce ultra lüks villasını 46 milyon liraya satışa çıkaran Ajda Pekkan yıllar içinde villasına talip bulamamıştı. Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan, 6 odalı 2 salonlu villasını 38 milyon liraya satışa çıkarmıştı.
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Süperstar yine villasına talip bulamayınca çözümü tekrar indirim yapmakta bulmuştu.
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1100 metrekarelik bir alanda olan villasını satmakta kararlı olan Ajda Pekkan fiyatı 20 milyon liraya düşürmüştü.
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74 yaşındaki Ajda Pekkan'ın lüks villasına yıllar sonra talip çıktı.
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