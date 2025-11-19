Büyük iddia! Demet Özdemir'in yeni aşkı ortaya çıktı!
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan Topçu'nun aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini hareketlendirdi. İkilinin son dönemde birkaç kez aynı masada görüldüğü ileri sürülürken, ilişkinin oldukça yeni olduğu konuşuluyor.
Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, özel hayatıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Daha önce sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak Bilic yaptığı açıklamayla bu söylentiyi kesin bir dille yalanlamıştı. Bilic, "Aşk maşk yok, herkes sakinleşsin" diyerek iddialara nokta koymuştu.
DERYA PINAR AK İDDİASI DA GÜNDEME GELMİŞTİ
Topçu'nun adı daha sonra oyuncu Derya Pınar Ak ile anılmış ancak bu iddia da doğrulanmamıştı. Genç futbolcunun son dönemde özel hayatı nedeniyle magazin basınının yakın takibinde olduğu biliniyor.
YENİ İDDİA: DEMET ÖZDEMiR
Son olarak Emirhan Topçu'nun, ünlü oyuncu Demet Özdemir ile yakın olduğu iddia edildi. Özdemir'in geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aynı ortamda görüntülenmesi de magazin basınında geniş yer bulmuştu. Özdemir ve Topçu cephesi ise haklarında çıkan yeni aşk iddiası konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.
İLİŞKİ HAKKINDA HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK
Magazin kulislerinde konuşulanlara göre ikili, henüz çok yeni başlayan bir birlikteliği sürdürüyor olabilir. Ancak tarafların sessiz kalması iddiaları daha da merak uyandırıcı hale getirdi. Demet Özdemir ve Emirhan Topçu'nun cephesinden bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.