“Büyük deprem” yakın mı? Uzman isimlerdenden peş peşe açıklama

‘HAZIRLIĞI TARTIŞALIM’

Tüysüz, asıl tartışılması gereken konunun depremin olup olmayacağından ziyade Marmara’nın depreme ne kadar hazır olduğu olduğunu vurguladı.

Tüysüz, tarihsel kayıtlarda Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Marmara’da çok sayıda deprem yaşandığını, bunların bir bölümünün 7’nin üzerinde büyüklüğe ulaşarak ciddi yıkıma neden olduğunu hatırlattı.

Marmara çevresindeki nüfus ve sanayi yoğunluğunun geçmişe kıyasla çok daha fazla olduğunu belirten Tüysüz, olası bir depremin etkilerinin geçmişte yaşanan depremlerden daha ağır olabileceğine dikkat çekti.

Tüysüz, hazırlık çalışmalarına zaman kaybetmeden ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Asıl tartışılması gereken, depremin olup olmayacağı değil, depreme ne ölçüde hazır olduğumuzdur. Tarihsel kayıtlara baktığımızda Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Marmara’da çok sayıda deprem yaşandığını, bunların bir bölümünün 7’nin üzerinde büyüklüğe ulaşarak ciddi yıkıma yol açtığını görüyoruz. Bugün Marmara çevresindeki nüfus ve sanayi yoğunluğu geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde arttı. Bu nedenle olası bir depremin etkilerinin geçmişteki depremlerden çok daha ağır olması beklenebilir. Zaman kaybetmeden hazırlık çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekiyor.”