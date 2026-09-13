“Büyük deprem” yakın mı? Uzman isimlerdenden peş peşe açıklama
Marmara’da beklenen büyük depreme ilişkin bilim insanlarından farklı değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Ana Marmara Fayı’nın tek parça ve homojen şekilde kilitli olmadığını belirterek, Batı ve Orta Marmara’da fayların enerji kaybettiğini ve 7 ve üzerindeki büyüklükte yıkıcı bir deprem olasılığının ciddi oranda zayıfladığını söyledi.
Prof. Dr. Osman Bektaş, önceki gün CNN Türk’te katıldığı programda Marmara’daki fay hattının yapısına ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Ana Marmara Fayı’nın 125 kilometre uzunluğunda tek ve bütün bir faydan oluşmadığını belirten Bektaş, fayın parçalı bir kırılma yapısına sahip olduğunu ifade etti.
Bektaş, fayın uzunluğu ve derinliği boyunca her noktada aynı şekilde kilitlenmediğini, bu nedenle her bölgede aynı miktarda deprem enerjisi birikmediğini söyledi.
‘BU YENİ BİR TABLO’
Son dönemde yapılan bilimsel çalışmalara dikkat çeken Bektaş, Alman ekolü de dahil olmak üzere bilim dünyasında ortaya çıkan yeni bulguların Marmara’daki deprem riski açısından farklı bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.
Özellikle Batı ve Orta Marmara’da fayın kilitli kalmayıp enerji harcadığını ifade eden Bektaş, bunun fayda biriken stresi azalttığını ve olası bir depremin şiddetini küçülttüğünü söyledi.
Bektaş, söz konusu bulguların fayın tek seferde çok büyük bir deprem üretme potansiyelini önemli ölçüde düşürdüğünü belirterek, doğadaki hareketlerin kesin şekilde öngörülemeyeceğinin de altını çizdi.
Bektaş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
“İhtimali tamamen engelliyor demek yerine, büyük deprem olasılığını çok zayıflatıyor demek daha doğru.”
NACİ GÖRÜR: 7’DEN BÜYÜK DEPREM BEKLİYORUZ
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise Marmara’da büyük bir deprem beklendiğini belirterek özellikle Adalar ve Kumburgaz faylarına dikkat çekti.
Görür, beklenen depremin büyüklüğünün 7’nin üzerinde olacağını ifade ederek, iki fayın aynı anda ya da kısa aralıklarla peş peşe kırılabileceğini söyledi.
Marmara’da büyük bir deprem beklenip beklenmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Görür, “Bu depremi yakın zamanda ve 7’den büyük olmasını bekliyoruz” dedi.
Marmara’nın doğusunda bulunan Adalar Fayı’nın yaklaşık 45 kilometre, Yeşilköy açıklarından Silivri açıklarına kadar uzanan Kumburgaz Fayı’nın ise yaklaşık 65 kilometre uzunluğunda olduğu belirtiliyor.
Görür, Adalar Fayı’nın tek başına kırılması halinde 6’lar düzeyinde, Kumburgaz Fayı’nın kırılması halinde ise 7.2 civarında bir deprem üretebileceğini belirtti. İki fayın birlikte kırılması durumunda ise depremin büyüklüğünün 7.6’ya ulaşabileceğini söyledi.
OKAN TÜYSÜZ: BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENİYOR
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz de Marmara’daki deprem beklentisine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Tüysüz, bölgede 17 Ağustos 1999 depreminden bu yana büyük bir deprem beklendiğini belirterek, özellikle Silivri’den İzmit Körfezi’nin girişine kadar uzanan fay segmentlerinin kırılacağı ve depremin büyüklüğünün 7.2-7.3 civarında olacağının öngörüldüğünü söyledi.
Tüysüz, fayın bu kesiminde meydana gelecek bir kırılmanın yalnızca yakın çevresini değil, bütün Marmara Bölgesi’ni etkileyebileceğini ifade etti.
Tüysüz, bilimsel çalışmaların bölgedeki büyük deprem beklentisine işaret ettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bölgede 17 Ağustos 1999 depreminden bu yana büyük bir deprem bekleniyor. Özellikle Silivri’den İzmit Körfezi’nin girişine kadar uzanan fay segmentlerinin kırılacağı ve depremin büyüklüğünün 7.2-7.3 civarında olacağı öngörülüyor. Fayın bu kesiminde meydana gelecek bir kırılma yalnızca yakın çevresini değil, bütün Marmara Bölgesi’ni etkileyecektir. Yapılan bilimsel çalışmaların tamamı bölgede büyük bir deprem beklentisine işaret ediyor.”
‘HAZIRLIĞI TARTIŞALIM’
Tüysüz, asıl tartışılması gereken konunun depremin olup olmayacağından ziyade Marmara’nın depreme ne kadar hazır olduğu olduğunu vurguladı.
Tüysüz, tarihsel kayıtlarda Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Marmara’da çok sayıda deprem yaşandığını, bunların bir bölümünün 7’nin üzerinde büyüklüğe ulaşarak ciddi yıkıma neden olduğunu hatırlattı.
Marmara çevresindeki nüfus ve sanayi yoğunluğunun geçmişe kıyasla çok daha fazla olduğunu belirten Tüysüz, olası bir depremin etkilerinin geçmişte yaşanan depremlerden daha ağır olabileceğine dikkat çekti.
Tüysüz, hazırlık çalışmalarına zaman kaybetmeden ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Asıl tartışılması gereken, depremin olup olmayacağı değil, depreme ne ölçüde hazır olduğumuzdur. Tarihsel kayıtlara baktığımızda Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Marmara’da çok sayıda deprem yaşandığını, bunların bir bölümünün 7’nin üzerinde büyüklüğe ulaşarak ciddi yıkıma yol açtığını görüyoruz. Bugün Marmara çevresindeki nüfus ve sanayi yoğunluğu geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde arttı. Bu nedenle olası bir depremin etkilerinin geçmişteki depremlerden çok daha ağır olması beklenebilir. Zaman kaybetmeden hazırlık çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekiyor.”
İSTANBUL’DA 19 BİN BİNA YÜKSEK RİSKLİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Hızlı Tarama çalışmaları da kentteki yapı stokunun durumunu ortaya koydu.
Vatandaşların başvuruları üzerine Temmuz 2020 ile Temmuz 2026 arasında 40 bin bina incelendi. İncelenen binaların 10 bin 432’sinin yüksek, 8 bin 368’inin ise çok yüksek riskli olduğu belirlendi.
Buna göre incelenen yapıların yaklaşık yarısının D ve E sınıfında, yani yüksek veya çok yüksek riskli olduğu ortaya çıktı.
Öncelikli 2 bin 330 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, 612 bina için de resmi işlem başlatıldı.
İBB’nin 39 ilçeyi kapsayan verilerine göre en yüksek risk oranı yüzde 19,07 ile Avcılar’da görüldü. Avcılar’ı yüzde 14,59 ile Zeytinburnu ve yüzde 8,34 ile Bağcılar takip etti.