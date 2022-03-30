'Büyük aşk yaşadık' deyip itiraf etti Seyhan Soylu'dan İzzet Yıldızhan'ı çıldırtacak ifade
Sisi lakaplı Seyhan Soylu, 'Büyük aşk yaşadık' dediği türkücü İzzet Yıldızhan'ın kendisi hakkında şikayetçi olması üzerine Savcılık'ta ifade verdi.
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun moderatörü olduğu Al Sana Haber adlı programın Flash Tv'de yayınlandığı dönemde, kendisine hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle, Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu. Soylu savcılıktaki ifadesinde, "İzzet Yıldızhan'la aşk yaşadığıma dair açıklamalarım kesinlikle hakaret suçuna girmez" dedi.
Şarkıcı İzzet Yıldızhan, "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu'dan katıldığı bir televizyon programında kendisine hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Seyhan Soylu şüpheli sıfatıyla Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade verdi.
Seyhan Soylu'nun savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, şu ifadeyi verdi:
"Magazin programında söylediğim sözler maksadını aşan sözler değildir. İzzet Bey 30 yıl önce yaşamış olduğumuz aşkla ilgili halen beni unutamamış olacak ki, konuyu başka bir noktaya getirmiş.