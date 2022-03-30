'Büyük aşk yaşadık' deyip itiraf etti Seyhan Soylu'dan İzzet Yıldızhan'ı çıldırtacak ifade

Seyhan Soylu'nun savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, şu ifadeyi verdi:

"Magazin programında söylediğim sözler maksadını aşan sözler değildir. İzzet Bey 30 yıl önce yaşamış olduğumuz aşkla ilgili halen beni unutamamış olacak ki, konuyu başka bir noktaya getirmiş.