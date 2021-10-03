'Bütün Türkiye şok olacak' deyip Bülent Ersoy'u Mustafa Keser topa tuttu! Star TV 2 bölümde kaldırdı
Star TV'nin 2 bölümde yayından kaldırdığı Benzemez Kimse Bizi programında sular durulmuyor. Mustafa Keser, Bülent Ersoy'a demediğini bırakmadı.
Star TV ekranlarında Bülent Ersoy ile Mustafa Keser’in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programı 19 Eylül Pazar akşamı yayın hayatına başladı. Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu ilk bölümde Ersoy'un canlı yayına sarhoş çıktığı öne sürülmüştü.
İddialarla ilgili Ersoy sessizliğini bozarak bir açıklama yapan Ersoy bütün iddiaları reddetmişti.
Ersoy yaptığı açıklamada "Bir ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim" demişti.
Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu programın ilk bölümünde; mikrofonu açık kalan Bülent Ersoy'un "Son program kovulduk" dediği duyulmuştu.