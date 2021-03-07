'Bütün stadyum küfür eder gibi baktı' deyip Ceren Hindistan ilk kez itiraf etti
32 yaşındaki oyuncu Ceren Hindistan sosyal medya hesabından yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirdi.
Dini nikahlı olduğu sevgilisiyle Mekke'ye giden Ceren Hindistan başını kapayıp Kabe'nin çevresinde çekildiği fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sevgilisinin evli çıkması ve evlilik dışı çocuğuyla Hindistan epey konuşulmuştu.
Geçtiğimiz günlerde kızı Arya Rima ile Maldivler'e giden Hindistan'ın bikinili pozları büyük tepki çekmişti.
Mekke'den dönünce eski hayatına kısa sürede dönen Hindistan, açılıp saçılmaya başlamasına sosyal medyadan eleştiri yağmıştı.
Instagram hesabında 125 bin takipçisi bulunan Hindistan"Ne zamandır soru cevap açmıyorum. Hadi sohbet edelim biraz" diyerek soru cevap etkinliği yaptı.