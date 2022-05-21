Bütün mezarların yerini biliyorum! 'İnanmıyorum' diyen Elçin Sangu açıkladı: Devlete düşen büyük bir...

*Metin hangi yönüyle etkiledi sizi?

İlk etapta yerli bir yazarın oyunu olması ve bir derdinin olmasıyla elbette. Ancak esasen oyunu çıkarma aşamasında, hayatın her alanında var olan gerçeklikle yüzleşmek belki de insanı en çok etkileyen şey oluyor.