Bütün mezarların yerini biliyorum! 'İnanmıyorum' diyen Elçin Sangu açıkladı: Devlete düşen büyük bir...
Kiralık Aşk dizisiyle geniş bir tanınırlığa ulaşan oyuncu Elçin Sangu yeni projesiyle ilgili konuştu.
‘Şehirde Kimse Yokken’ oyununda erkek şiddetinden kaçıp hayatta kalma mücadelesi veren Rukiye rolüyle Elçin Sangu hem tiyatro sahnesinde olmanın verdiği heyecanı hem de sosyal medyada fikirlerini açıkça beyan ettiği zaman yaşadıklarını anlattı.
*Sizi daha çok dizilerde izledik. Sahne nasıl hissettiriyor?
Tiyatroda canlı bir performans sergileyip direkt reaksiyon almak inanılmaz heyecan verici, bir o kadar da insanın ruhuna iyi gelen bir duyguymuş. Önce inanılmaz bir adrenalin salgılanıyor ve finale doğru bir o kadar huzur duygusu kaplıyor içini. Geriye anda olmanın keyfini çıkarmak kalıyor.
*Metin hangi yönüyle etkiledi sizi?
İlk etapta yerli bir yazarın oyunu olması ve bir derdinin olmasıyla elbette. Ancak esasen oyunu çıkarma aşamasında, hayatın her alanında var olan gerçeklikle yüzleşmek belki de insanı en çok etkileyen şey oluyor.
*Canlandırdığınız Rukiye nasıl biri?
Rukiye sevdiği adamdan gördüğü şiddeti daha fazla kaldıramayarak canını kurtarmaya çalışan, bu uğurda evlatlarını bir süreliğine geride bırakmak zorunda kalan, kırılmış ama ayağa kalkmış ve tüm gücüyle var olma savaşı veren bir karakter.