Büşra Pekin'in Hasan Can Kaya ile pozu olay oldu kimse tanıyamadı!
Ünlü oyuncu Büşra Pekin, son dönemde yıldızı parlayan komedyen Hasan Can Kaya ile pozunu paylaştı. Paylaşımda Büşra Pekin'i görenler ise tanımakta bir hayli zorluk yaşadı. Ünlü oyuncuyla ilgili 'estetik mi yaptırdı?' soruları sorulmaya başlandı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki başarılı oyunculuğuyla ün kazanan Büşra Pekin, şimdilerde Uğur Yücel, Hasan Can Kaya, Şebnem Sönmez ile birlikte yeni bir filmde yer almaya hazırlanıyor.
Film için bir araya gelen ekiple pozlarını paylaşan Büşra Pekin'i görenler tanımadı.
Hasan Can Kaya ile birlikte poz veren Büşra Pekin, daha önce zayıflamış ve saç rengini sarıya döndürmüştü.
"Hasan aynı da yanındaki kim?"
Bir hayli değişen Büşra Pekin'in estetik yaptırdığı iddia edildi. Pekin'i görenler "Hasan aynı da yanındaki kim?", Hasan'ın yanındaki kim?" yorumlarında bulundu.