Büşra Pekin'in acı günü babası hayatını kaybetti bu sözlerle duyurdu
Büşra Pekin, babası Volkan Pekin’in vefat ettiğini sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.
Büşra Pekin babasının acısıyla sarsıldı. Volkan Pekin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Büşra Pekin, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü oyuncu, "Babam Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah'ım mekanını cennet eylesin" mesajını paylaştı.
Büşra Pekin'in babası Volkan Pekin iki yıl önce kalp ameliyatı olmuştu.
Büşra Pekin: 30 Haziran 1982 tarihinde babasının işi nedeniyle gittikleri Suudi Arabistan'da doğmuştur. Aslen İzmirlidir. Annesi Ankaralı, babası iseİstanbulludur. Çocukluğu, doğum yeri olan Suudi Arabistan'la İzmir arasında geçti. 5 yaşında İzmir'e yerleştiler.