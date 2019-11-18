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Büşra Nur Çalar ve eski müsteşar eşinin olay bebek mevlidi videosu

BEYKOZ Ihlamur Kasrı'nda Büşra Nur Çalar ile sağlık bakanlığı eski müsteşarı olan eşinin Berra isimli bebekleri için düzenledikleri mevliddeki lüks, herkesin tepkisini çekti.

Sosyal medya fenomeni olan ve daha önce kızı Berra Aksa'ya hazırladığı bebek odası ile olay olan Büşra Nur Çalar bebek mevlidi ile yenidem gündemde. Ihlamur Kasrın'da bebek mevlidi yapan Büşra Nur Çalar'ın videosuna sosyal medyada tepki yağdı. Kızı için yaptığı mevlid çok abartılı ve gereksiz israf olarak yorumlandı.

Berra isimli bebeğine mevlitte tek taş yüzük takan çift herkesin büyük tepkisini çekti. Şatafatlı mevlid sonrası çift sessizliğe bürünürken, mazileri merak konusu oldu.

Sağlık Bakanlığı eski müsteşarı

Uğur Söylemez'in oğlu Sağlık Bakanlığı eski müsteşarı Ahmet Emin Söylemez ile evli olan Büşra Nur Çalar, sosyal medyadan yaptığı lüks paylaşımlarla biliniyor. 

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