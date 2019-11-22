Büşra Nur Çalar mekana bakın kaç para ödemiş tektaşlı bebek mevlidi yapmıştı

Sosyal medya fenomeni Büşra Nur Çalar ile eşi Sağlık Bakanlığı eski müşaviri Ahmet Emin Söylemez'in bebekleri Berra Aksa için yaptıkları şatafatlı mevlid Türkiye'nin gündemine oturmuş, tektaşlı bebek mevlidi herkes tarafından eleştirilmişti. O mevlidin Ankara'nın Keçiören semtinde ‘Ihlamur Kasrı’nda düzenlendiği ortaya çıktı.