Büşra Nur Çalar mekana bakın kaç para ödemiş tektaşlı bebek mevlidi yapmıştı
ANKARA Keçiören semtinde yaptığı ultra lüks bebek mevlidi ile eleştirilerin hedefi olan Büşra Nur Çalar'ın mevlidi yaptığı mekana kaç para ödediği ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni Büşra Nur Çalar ile eşi Sağlık Bakanlığı eski müşaviri Ahmet Emin Söylemez'in bebekleri Berra Aksa için yaptıkları şatafatlı mevlid Türkiye'nin gündemine oturmuş, tektaşlı bebek mevlidi herkes tarafından eleştirilmişti. O mevlidin Ankara'nın Keçiören semtinde ‘Ihlamur Kasrı’nda düzenlendiği ortaya çıktı.
Kızlarına mevlidde takılan tektaş pırlanta yüzük ve milyon dolarlık arabayla günlerce konuşulan Büşra Nur Çalar Söylemez'in mevlidi gerçekleştirdiği mekana kaç para ödediği de ortaya çıktı.
‘Ihlamur Kasrı’nda düzenlenen olay bebek mevlidi için Söylemez çifti, 10 ila 15 bin lira arası bir ödeme yaptı.
Mekanın sahibi Veysi Ayhan'ın Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e anlattığına göre, mevlidi o mekanda yapma fikrinin kendisine ait olduğunu şu sözlerle dile getirdi: