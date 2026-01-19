Büşra Develi'den olay kareler! O davette göz kamaştırdı...
Kanal D’nin reyting listelerinde adından söz ettiren dizisi Eşref Rüya’da “Çiğdem” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Büşra Develi, bu kez ekranlardan değil, uluslararası bir davetten gündeme geldi. Develi, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026 gecesinde lavanta halıda boy gösterdi ve şıklığıyla geceye damga vurdu.
Dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen Joy Awards 2026, görkemli atmosferiyle yine büyük ses getirdi. Riyad’daki ödül törenine Türkiye’den de çok sayıda ünlü katıldı. Hande Erçel, Barış Arduç, Hazal Kaya, Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Meryem Uzerli gibi isimlerin yanında Büşra Develi de gecede yerini aldı.
“Eşref Rüya” dizisinin sevilen karakterlerinden Çiğdem’i canlandıran Büşra Develi, lavanta halı için oldukça iddialı bir seçim yaptı.
Ünlü oyuncu, siyah dekolteli elbisesiyle hem zarif hem de güçlü bir duruş sergiledi.
Saçlarını dümdüz kullanmayı tercih eden Develi’nin bu sade ama etkileyici tarzı, sosyal medyada da kısa sürede konuşulmaya başladı.