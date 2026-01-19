Büşra Develi'den olay kareler! O davette göz kamaştırdı...

Dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen Joy Awards 2026, görkemli atmosferiyle yine büyük ses getirdi. Riyad’daki ödül törenine Türkiye’den de çok sayıda ünlü katıldı. Hande Erçel, Barış Arduç, Hazal Kaya, Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Meryem Uzerli gibi isimlerin yanında Büşra Develi de gecede yerini aldı.