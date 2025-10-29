Büşra Develi'den dikkat çeken Çiğdem Komiser itirafı! Herkes bunu konuşuyor

'BEN EŞİTLİĞE İNANIRIM'

Büşra Develi, Çiğdem'in Eşref'e duyduğu aşkla mesleği ve etik kurallar arasında sıkışmasıyla ilgili de konuştu. "Bazı değerler aşkın ötesindedir bence" ifadesini kullanan oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Aşka da dahildir aslında o değerler. Çevresine adil olmayan, dürüst olmayan, kendi isteklerini kayıran birinin aşkını sorgularım." Çiğdem'le gerçek hayatta kesişen bir tarafı olmadığını da vurgulayan Develi, "Onun sınırları zorlayan bir güç istenci var. Adaletindeki terazi biraz şaşkın. Önüne çıkan engelleri aşmakta tereddütsüz. Ben eşitliğe inanırım hayatın her alanında; yaşamımı ve ilişkilerimi bunun üzerinden kurarım" diyerek farklılıklarını ortaya koydu.