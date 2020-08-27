Büşra Develi müstehcen öpüşme paylaşımıyla instagramı salladı
Büşra Develi, sevgilisi Cem Aktay ile beraber dudak dudağa pozunu Instagram'dan paylaştı.
Bir dönem herkes tarafından ilgiyle izlenen Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle ünlenen ardından Fi dizisinde yıldızı parlayan Büşra Develi, sevgilisi Cem Aktay ve arkadaşlarıyla kutlama yemeğine çıktı.
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27 yaşına basan Develi, doğum günü için samimi arkadaşları ve sevgilisiyle beraber yemek yiyerek kutlama yapmayı tercih etti. Develi, sevgilisiyle pozlarını da lk kez Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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Sevgilisiyle dudak dudağa çekilen bir fotoğrafını paylaşan Develi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Peki, Büşra Develi kimdir?
Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 yılında İzmit'te dünyaya geldi. İlköğretimden sonra ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınan genç oyuncu üniversite eğitimine kadar Antalya'da yaşadı.
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