Büşra Cin kimdir, nasıl öldü? Üniversite öğrencisinin ölümünde sanık neden beraat etti?

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin’in ölümüyle ilgili davada mahkeme kararını açıkladı. “Büşra Cin kimdir?”, “Nasıl hayatını kaybetti?”, “Sanık neden beraat etti?” ve “Davanın son durumu ne?” soruları gündeme geldi. 30 Mart 2025’te yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Büşra Cin’in erkek arkadaşı Ö.K. tutuklanmıştı. Dava sürecinde olayın nasıl gerçekleştiği, deliller ve telefon kayıtları mahkeme tarafından değerlendirildi.

BÜŞRA CİN KİMDİR?

Büşra Cin, Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisiydi. Genç yaşta hayatını kaybeden Cin’in ölümü, olayın ardından başlatılan soruşturma ve dava süreciyle kamuoyunun gündemine geldi.

BÜŞRA CİN NASIL ÖLDÜ?

Büşra Cin, 30 Mart 2025 tarihinde Nazilli’de bir evde göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı Ö.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Cin’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada olayın nasıl gerçekleştiği mahkeme sürecinde ele alındı.

BÜŞRA CİN DAVASINDA SON DURUM NE?

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Tutuklu sanık Ö.K., “kadına karşı kasten öldürme” suçundan beraat etti.

Mahkemenin verdiği karar:

Kadına karşı kasten öldürme suçundan beraat

Ruhsatsız tabanca bulundurma suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası

5 bin lira adli para cezası

olarak açıklandı.

SANIK Ö.K. NEDEN BERAAT ETTİ?

Mahkeme heyeti, dosyadaki delilleri değerlendirerek sanık Ö.K.’nin “kadına karşı kasten öldürme” suçundan cezalandırılması için yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı sonucuna vardı. Duruşma sürecinde telefon kayıtları, kriminal incelemeler ve dosyadaki diğer deliller değerlendirildi.

DOSYADA HANGİ DELİLLER İNCELENDİ?

Dava sürecinde çeşitli teknik ve kriminal incelemeler yapıldı.

İncelenen deliller arasında:

Cep telefonu kayıtları

Video ve ses kayıtları

Kriminal inceleme raporları

Olay yeri bulguları

yer aldı.

TELEFON KAYITLARINDA NE ORTAYA ÇIKTI?

Duruşmada Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan rapor dosyaya eklendi. Raporda Büşra Cin’in cep telefonunda bulunan bazı video ve ses kayıtlarına yer verildi. Bu kayıtlar mahkeme tarafından diğer delillerle birlikte değerlendirildi.

SANIK Ö.K. HAKKINDA HANGİ SUÇLAMALAR VARDI?

Ö.K. hakkında soruşturma kapsamında “kadına karşı kasten öldürme” ve ruhsatsız tabanca bulundurma suçlamaları yöneltilmişti. Mahkeme, öldürme suçlaması yönünden beraat kararı verirken ruhsatsız silah bulundurma suçundan ceza verdi.

BÜŞRA CİN OLAYI NASIL GÜNDEME GELDİ?

Büşra Cin’in ölümü, Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşanan şüpheli ölüm olayı olarak gündeme geldi. Olayın ardından başlatılan soruşturma ve devam eden yargılama süreci boyunca dosya kamuoyunda takip edildi.

DAVANIN SONUCUNA İTİRAZ EDİLECEK Mİ?

Mahkeme kararlarının ardından tarafların yasal itiraz hakları bulunuyor. Kararın kesinleşip kesinleşmeyeceği, yapılacak başvurular ve üst mahkeme değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.

BÜŞRA CİN DAVASINDA SONRAKİ SÜREÇ NE?

Mahkemenin açıkladığı karar sonrası hukuki süreç devam edebilir. Tarafların başvuruları, dosyanın üst mahkemelerde incelenmesi ve yeni değerlendirmeler davanın sonraki aşamalarını belirleyecek.