Büşra bebeğe ne oldu? Sivas'taki kayıp bebek olayında flaş gelişme
Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebek olayında sır perdesi henüz aralanmadı. Geçtiğimiz günlerde bebeğe ait olduğu iddia edilen yırtılmış ve kanlı kıyafetler bulunmuştu. Soruşturma kapsamında bebeğin annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sivas'ta 10 Eylül tarihinde anne Elif Balıkçı'nın 112 acil çağrı merkezine yaptığı aramayla başlayan Büşra bebek olayında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan anne Elif Balıkçı (27), baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50) ve Ö.B. (19), geniş güvenlik önlemleri altında Divriği Adliyesine getirildi.
Zanlılardan A.Ç, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmişti.
Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.
SİVAS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Büşra bebeğin akibetini ortaya çıkarmak için soruşturma sürürken Sivas Valiliği'nden şu açıklama geldi:
-"Olayla ilgili yürütülen adli tahkikat kapsamında, aile fertlerinin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturma kapsamı genişletilmiş, bebeğin öldürülmüş, kaçırılmış veya maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye verilmiş olabileceği yönündeki ihtimaller de dahil olmak üzere tüm olasılıklar çok yönlü olarak değerlendirilmektedir.
-Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış olup adli süreçleri devam etmektedir.
-Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, ailede bulunan 2017, 2018, 2021 ve 2023 doğumlu olmak üzere iki kız ve iki erkek çocuk devlet koruması altına alınmıştır.