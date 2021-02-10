Buse Varol'u Seren Serengil topa tuttu Alişan'ı ise yere göğe sığdıramadı

Seren Serengil ise sözlerine şöyle devam etti:

"Ali'nin (Alişan) hakkını neden verelim, çünkü karısına çok iyi bir hamilelik geçirtti, el üstünde tuttu. Ailesine çok düşkün olmasına rağmen kızın her dediği yapılıyor, her istediği alınıyor.''