Buse Varol'u Seren Serengil topa tuttu Alişan'ı ise yere göğe sığdıramadı
Seren Serengil, yeniden anne olan Buse Varol'a demediğini bırakmadı. Alişan'ı ise övmelere doyamadı.
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemez Olmaz programında Seren Serengil'in Alişan ve Buse Varol hakkında söyledikleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Serengil, bu kez yeniden anne baba olmanın heyecanını yaşayan Alişan ve Buse Varol hakkında konuştu.
Serengil, Buse Varol hakkında: "Çok da iyi ve tanınan bir oyuncu değildi zaten. Ali'yle evlenerek hayatını garanti altına aldı" dedi. Bircan Bali'nin "Alişan'ı seversiniz sevmezsiniz ama..." ile başlayan cümlesi Arto'nun "Sevmeyiz!" cevabıyla kesildi.
Özellikle Seren Serengil, Alişan'ı yere göğe sığdıramazken; eşi Buse Varol'un hayatının en iyi zamanlarını yaşadığını ve Alişan'dan önce yetenekli ve tanınan bir oyuncu olmadığını söyledi. Arto ise Buse Varol için "Çok akıllı bir kız!" dedi.
Seren Serengil ise sözlerine şöyle devam etti:
"Ali'nin (Alişan) hakkını neden verelim, çünkü karısına çok iyi bir hamilelik geçirtti, el üstünde tuttu. Ailesine çok düşkün olmasına rağmen kızın her dediği yapılıyor, her istediği alınıyor.''